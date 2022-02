Anzeige

Kriminalität Männer zersägen Leitplanke auf Bundesstraße Zwei Männer haben in der Oberpfalz die Leitplanke einer Bundesstraße durchgesägt und eine kuriose Begründung gefunden.

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild

Auerbach in der Oberpfalz.Sie seien vom Wind von der Straße geweht worden, fuhren neben der B85 weiter und kamen am Ende nicht mehr vorwärts. Deshalb sägten sie bei Auerbach (Landkreis Amberg-Sulzbach) kurzerhand ein fünf Meter langes Teil der Leitplanke mit dem Trennschleifer ab, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Männer erwartet nach dem Vorfall in der Nacht auf Montag eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Unfallflucht.

© dpa-infocom, dpa:220210-99-62072/2