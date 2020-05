Anzeige

Leute Magdalena Neuner: Ich habe gelernt, Hilfe anzunehmen Die ehemalige Biathletin Magdalena Neuner hat in einem Interview offen über körperliche und seelische Probleme nach der Geburt ihres zweiten Kindes gesprochen.

Mail an die Redaktion Die ehemalige Biathletin Magdalena Neuner spricht während einer Pressekonferenz. Foto: Sven Hoppe/dpa/Archivbild

Wallgau.Sie habe damals „richtig schlimme Gesundheitsprobleme gehabt“, sagte die 33-Jährige dem Magazin „Bunte“. „Ich habe eine Überfunktion der Schilddrüse entwickelt, war oft total überdreht und habe viel abgenommen.“ Sie sei in dieser Zeit körperlich an ihre Grenzen gekommen und habe an manchen Tagen nicht aufstehen können.

Ein Burn-out, wie Neuner sagt, sei aber kein Zeichen von Schwäche. Viel mehr sei es ein Signal des Körpers, weniger zu tun. Das habe sie verstanden und gelernt, auch mal Hilfe anzunehmen. „Wenn es mir nicht gut geht, rufe ich jetzt auch mal meine Mutter an und sage: „Hol bitte die Kinder.““

Magdalena Neuner lebt zusammen mit ihrem Ehemann und den zwei gemeinsamen Kindern im oberbayerischen Wallgau (Landkreis Garmisch-Partenkirchen). Mit zwölf Goldmedaillen bei den Biathlon-Weltmeisterschaften ist die 33-Jährige noch immer die Rekordtitelträgerin. Dreimal war sie Deutschlands Sportlerin des Jahres.