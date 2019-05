Auszeichnungen Mahner vor Umweltausbeutung erhält Deutschen Kulturpreis Der US-Ökonom Dennis L.

München.Meadows, der schon vor Jahrzehnten vor der Ausbeutung der Umwelt warnte, erhält an diesem Freitag in München den mit 30 000 Euro dotierten Deutschen Kulturpreis. Meadows hatte 1972 gemeinsam mit anderen Autoren die millionenfach verkaufte und in zahlreiche Sprachen übersetzte Studie „Die Grenzen des Wachstums. Bericht des Club of Rome zur Lage der Menschheit“ veröffentlicht.

Einen undotierten Ehrenpreis vergibt die Stiftung Kulturförderung an Peter Eigen, der sich als Gründer der Nichtregierungsorganisation „Transparency International“ weltweit gegen Korruption einsetzt. Bayerns Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU) betonte am Donnerstag im Vorgriff auf die Verleihung, die Gesellschaft brauche „Vordenker und Zukunftsgestalter“, um technischen Fortschritt und ethische Fragen zusammenzubringen.