Kitzingen Maibaum stürzt beim Aufstellen um: zwei Männer verletzt

Bei dem Aufstellen eines Maibaums in Obernbreit (Landkreis Kitzingen) sind zwei Männer verletzt worden. Ein 22-Jähriger und ein 61 Jahre alter Mann wurden von dem Baum getroffen, als er am Sonntagabend aufgestellt werden sollte, wie die Polizei mitteilte. Bevor er vollständig stand, sei er wieder umgestürzt. Der 22-Jährige wurde den Angaben zufolge mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen, der 61-Jährige verletzte sich leicht. Wieso der Maibaum umfiel, war zunächst unklar.

dpa