Anzeige

Bundesliga Maier ist bei Nagelsmann skeptisch Bayern Münchens Club-Legende Sepp Maier hat einige Zweifel an der jüngsten Trainer-Entscheidung geäußert.

Merken

Mail an die Redaktion Sepp Maier, ehemaliger Torhüter der Fußballnationalmannschaft, und Club-Legende beim FC Bayern äußert Zweifel zum neuen Trainer.

Berlin.„Ich weiß nicht, ob sie mit Julian Nagelsmann so glücklich werden. Ich bin sehr skeptisch. Er hat noch keine Erfolge vorzuweisen“, sagte der ehemalige Bayern- und Nationalmannschafts-Torhüter in einem Sport1-Interview.

„Fast jeder Trainer beim FC Bayern hat schon vorher Erfolge gehabt und Titel gewonnen“, sagte der 77-Jährige. Nagelsmann kommt vom Vizemeister RB Leipzig nach München; Erfolgstrainer Hansi Flick verlässt den Serienmeister FC Bayern zum Saisonende.

Gerland-Abschied ein „Hammer“

Auch der Abschied von Co-Trainer Hermann Gerland hat bei Maier für Unverständnis gesorgt. „Was man mit Hermann Gerland gemacht hat, ist ein Hammer. Er hat für den FC Bayern alles getan, was nur möglich war und was in seiner Kraft stand“, sagte Maier. „Er hat den Nachwuchs gefördert und jahrelang bei den Profis sein Bestes gegeben. Im Verein wurden so viele neue Jobs geschaffen, aber dass man für so einen Mann keinen Posten findet, ist unverständlich“, betonte Maier.

Auch Klose verlängerte seinen Vertrag nicht

Die Bayern hatten am vorigen Dienstag die Abschiede von Gerland und Miroslav Klose als Co-Trainer bestätigt. Diese „Persönlichkeiten“ hätten sich „große Verdienste um den deutschen Rekordmeister erworben“. WM-Rekordtorjäger Klose verlängerte seinen Vertrag nicht, der 66 Jahre alte Gerland löste seinen bis 2022 laufenden Kontrakt auf. Der „Tiger“ war zweieinhalb Jahrzehnte in München aktiv. (dpa)