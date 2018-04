Fussball Mainz 05 gestärkt zum FC Augsburg: Personallage angespannt Gestärkt durch das 2:0 gegen den Abstiegs-Konkurrenten SC Freiburg geht der FSV Mainz 05 zuversichtlich ins Spiel beim FC Augsburg. „Wir wollen den ersten Auswärtssieg in unserer Endrunde“, sagte Trainer Sandro Schwarz am Freitag.

Mail an die Redaktion Der Mainzer Trainer Sandro Schwarz im Interview. Foto: Hasan Bratic/Archiv

Mainz.Der 39-Jährige erwartet am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) ein Kampfspiel, „in dem wir in unserer Intensität bleiben wollen“. Frei von Sorgen ist der 05-Coach nicht. Zwar ist Giulio Donati nach seiner Sperre zurück, doch sowohl in der Abwehr als auch im Angriff fehlen Alternativen. Der Einsatz von Leon Balogun (Rippenprellung) ist ebenso fraglich wie der von Abwehrspieler Stefan Bell und Stürmer Yoshi Muto.