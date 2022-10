Fußball Mainz wohl ohne erkrankten da Costa nach München Der FSV Mainz 05 muss im Bundesliga-Gastspiel bei Rekordmeister FC Bayern München wohl auf Außenbahnspieler Danny da Costa verzichten. Der 29-Jährige sei erkrankt und könne wohl nicht mit nach München fahren, teilte Cheftrainer Bo Svensson am Donnerstag bei der Pressekonferenz mit. Auch Verteidiger Maxim Leitsch und Stürmer Marlon Mustapha werden am Samstag (15.30 Uhr/Sky) nicht dabei sein. „Der Rest des Kaders ist voraussichtlich einsatzbereit“, sagte Svensson.

dpa

Merken

Mail an die Redaktion Danny da Costa spielt den Ball. Foto: Tom Weller/Tom Weller/dpa/Archivbild

Mainz.Der Däne blickt voller Vorfreude auf das Gastspiel bei den Bayern, die am Mittwoch in der Champions League mit 3:0 beim FC Barcelona gewannen. „Man wird mal geprüft. Man kann schauen, ob man mit Kimmich, Musiala und Co. mithalten kann - auch als Mannschaft. Wenn man sich auf diese Aufgabe nicht freut, ist man am falschen Ort“, sagte Chefcoach Svensson. Mainz könnte mit einem Sieg auf die Champions-League-Ränge springen.