Fußball Mané: Bin falsche Person für Lewandowskis Zukunftsfrage

Nach seinem Wechsel vom FC Liverpool zum FC Bayern München will sich Sadio Mané öffentlich nicht in den Zukunftsstreit zwischen Robert Lewandowski und seinem neuen Club einmischen. „Ganz klar, Robert Lewandowski ist einer der besten Stürmer der Welt. Ich bin aber nicht die richtige Person, um über seine Zukunft zu reden oder zu sagen, was der Club nun machen soll“, sagte Mané in einem Interview der „Sport Bild“ (Mittwoch).

dpa