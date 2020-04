Materialbeschaffung „Man kann nur verteilen, was man hat“ Mundschutz ist zum wertvollen Gut geworden. Die Landratsämter haben Nachschub erhalten. Für alle Wünsche reicht es nicht.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Mail an die Redaktion Schutzkleidung ist derzeit Mangelware. Foto: Marcel Kusch/dpa

Regensburg.Österreich schützt ab sofort alle Bürger beim Einkauf in Supermärkten, in Deutschland ist Mundschutz derzeit so knapp, dass er noch nicht einmal an Ärzte in notwendigen Mengen geliefert werden kann. In den vergangenen Tagen haben die Landratsämter in ganz Bayern zwar erste Nachlieferungen im Rahmen des Katastrophenfallmanagements erhalten. Insgesamt wurden 700 000 Einheiten an Schutzausrüstung und Desinfektionsmittel vom Freistaat Bayern bereitgestellt. Doch die eigentlich benötigten Mengen liegen weitaus höher.

Vier Lieferungen erhalten

Insgesamt vier Lieferungen sind beim Landratsamt Regensburg eingetroffen und werden nun verteilt. Handdesinfektionsmittel, Schutzanzüge, Atemschutzmasken, Einweghandschule und Mundschutzmasken sind darunter. Verteilt wird nach einer vom bayerischen Innenministerium vorgegebenen Priorisierung und nach verfügbaren Kontingenten. Hans Fichtl, Pressesprecher am Landratsamt Regensburg, ist zuversichtlich, dass sich die Situation mit weiteren angekündigten Lieferungen in den kommenden Tagen etwas entspannen wird. Das bestätigt auch Hans Prechtl, Sprecher am Landratsamt Schwandorf. „Wir können aufgrund der Teillieferungen die Bedarfe der Einrichtungen der Versorgungspriorität I vorerst decken. Die Versorgungspriorität II wird in den kommenden Tagen abgefragt.“

Auch mit dabei in den Lieferungen war der von Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) organisierte zertifizierten Vliesstoff, der zu Gesichtsmasken verarbeitet werden soll. Allerdings fragen auch Privatpersonen bei den Behörden um Material an. Das Landratsamt Neustadt an der Waldnaab sah sich deshalb am Donnerstag genötigt, darauf hinzuweisen, dass der Stoff nicht mehr für eine allgemeine Verteilung zur Verfügung stünde, sondern an Einrichtungen vergeben wurde. Wer privat Masken nähen will, muss sich deshalb anderweitig um Stoff bemühen.

Für Pflegeunternehmer wie Stefan Standfest, der einen ambulanten Pflegedienst in Nittendorf betreibt, ist die Materialbeschaffung schon seit Wochen eine Herausforderung. Er habe bereits mehrere tausende Euro in Schutzmaterialien investiert. Inzwischen würden allerdings nur noch Wucherpreise im Internet aufgerufen, die er nicht mehr bezahlen könne. Auch Standfest erhält nun eine erste Zuteilung vom Landratsamt Regensburg. Entspannt hat sich bei ihm die Lage aber dadurch für ihn und seine rund 20 Mitarbeiter kaum. 250 Einweghandschuhe, zehn Schutzanzüge und 200 OP-Masken zählt er auf. „Mit dem zugesagten einen Liter Desinfektionsmittel kommen wir gerade mal zwei Tage über die Runden.“

Dr. Stefan Semmler, seit vergangener Woche zum Versorgungsarzt der Stadt Regensburg bestimmt, sagt, dass es nun darum gehe, das Beste aus der Situation zu machen. „Man kann nur das verteilen, was man hat.“

Nachbarschaftliche Solidarität

Deshalb sei es wichtig, die besser schützenden Masken FFP 2 und FFP 3 dort einzusetzen, wo direkt am Patienten gearbeitet werde. „Für alle anderen reicht ein herkömmlicher Mund- und Nasenschutz.“ Den würde er auch seinen Patienten ans Herz legen. „Es wäre im Sinne einer nachbarschaftlichen Solidarität, wenn sie bereits mit einem Mund- und Nasenschutz in die Praxis kommen.“ Noch besser wäre es, vorher anzurufen,, sagt Semmler.

Semmler wird in den kommenden Wochen unter anderem die Aufgabe zufallen, dafür zu sorgen, dass Covid-19-Erkrankte mit weniger ausgeprägten Symptomen in ihrer häuslichen Umgebung ärztlich versorgt werden können, um die Kliniken zu entlasten. Dafür sollen unter anderem Schwerpunktpraxen eingerichtet werden.