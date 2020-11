Anzeige

Auto MAN liefert erste E-Busse aus Serienproduktion aus MAN hat mit der Serienproduktion batterieelektrischer Stadtbusse im polnischen MAN-Werk in Starachowice begonnen und will bis Jahresende die ersten 17 Elektrobusse an die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) übergeben.

Mail an die Redaktion Ein Elektrobus des Nutzfahrzeugherstellers MAN steht nach seiner Übergabe auf einem Betriebshof. Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild

München.„Wir erweitern damit unser Produktionsportfolio und gehen konsequent einen weiteren Schritt in Richtung nachhaltige Mobilität“, sagte MAN-Produktionsvorstand Michael Kobriger am Donnerstag.

Der größte schwedische Busbetreiber Nobina Sverige in Malmö habe 22 E-Stadtbusse bestellt, weitere Aufträge lägen vor. Als Gelenkbus solle der vollelektrische Lion’s City E vor Juli 2021 in Serie gehen. Die E-Busse würden flexibel mit den konventionellen Modellen auf einem Band gebaut, teilte der zum VW-Konzern gehörende Lkw- und Bushersteller mit. In Starachowice habe MAN im vergangenen Jahr mehr als 2300 Busse gebaut.