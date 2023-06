Fahrzeugindustrie MAN: Zwei Drittel der Lkw-Produktion in Niedriglohn-Ländern

Der radikale Umbau des Lastwagen- und Busherstellers MAN zahlt sich für die VW-Nutzfahrzeugholding Traton allmählich aus. Traton-Vorstandschef Christian Levin sagte am Donnerstag auf der Hauptversammlung in München, die Kosteneinsparungen durch den Abbau von Personal und die Verlagerung von Hochlohn- in Niedriglohn-Länder seien auf gutem Weg. „Die vollen Effekte in der Gewinn- und Verlust-Rechnung erwarten wir im Verlauf des zweiten Halbjahrs 2023.“

dpa