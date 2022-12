Gaspreis Manchen Alpenvereins-Hütten könnte Winter-Schließung drohen

Der Krieg in der Ukraine könnte Folgen für die Bewirtschaftung mancher Hütten des Alpenvereins haben. Wegen der massiv gestiegenen Gaspreise könnten im Winter einzelne Hütten geschlossen bleiben, sagte der Präsident des Deutschen Alpenvereins (DAV), Roland Stierle, am Donnerstag in München. Flüssiggas sei zwei bis drei Mal teurer geworden, dabei müsse gerade auf Berghütten viel geheizt werden. Das sei eine neue Herausforderung.

dpa