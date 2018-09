Wahlen Manfred Weber auf dem Sprung CSU-Vize bewirbt sich um Spitzenkandidatur der Konservativen bei Europawahl. Das Ziel: die Nachfolge Junckers.

München.Ein Niederbayer wirft im Kampf um ein bedeutendes EU-Amt seinen Hut in den Ring: Der CSU-Europapolitiker Manfred Weber will 2019 Nachfolger von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker werden. Am Mittwochvormittag machte er auf diesem Weg den ersten Schritt: In der EVP-Fraktion – dem größten Zusammenschluss der Konservativen im Europaparlament – erklärte er seinen Wunsch, die EVP im kommenden Jahr als Spitzenkandidat in die Europawahl zu führen. Die Ankündigung verbreitete er danach auch über das soziale Netzwerk Twitter. „Die Europawahl 2019 entscheidet über die Zukunft der EU. Es geht heute um die Selbstbehauptung Europas und die Verteidigung unserer Werte, weil wir von außen und innen angegriffen werden. Es geht um das Überleben unseres europäischen Lebensstils“, äußerte er sich dort. Von CSU-Chef und Bundesinnenminister Horst Seehofer kam wenig später ausdrückliche Rückendeckung. „Es ist für uns eine große Ehre, dass Manfred Weber als Spitzenkandidat der EVP antreten könnte.“ Noch nie zuvor habe ein CSU-Politiker diesen Schritt gemacht. „Es unterstreicht unseren Anspruch, dass die CSU eine bayerische Partei mit bundesweitem Anspruch und europäischer Verantwortung ist.“ Seehofer erinnnerte an den früheren CSU-Chef und Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß. Schon dieser habe gesagt: „Bayern ist unsere Heimat, Deutschland unser Vaterland, Europa unsere Zukunft. Die Kandidatur Manfred Webers ist für uns eine große Chance, europäische Politik noch stärker prägen zu können.“ Auch die niederbayerische CSU funkte sofort größtmögliche Rückendeckung. Weber soll bereits am kommenden Samstag bei einem Bezirksparteitag als niederbayerische CSU-Spitzenkandidat für die Europawahl nominiert werden. „Die CSU Niederbayern freut sich über die Bewerbung von Manfred Weber um die EVP-Spitzenkandidatur zur Europawahl“, reagierte der CSU-Bezirkschef und Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer. „Wir werden ihn engagiert unterstützen und wollen die Chance nutzen, dass die CSU erstmals in ihrer Geschichte den EU-Kommissionspräsidenten stellen kann.“

Zustimmung kam auch von den Freien Wählern. „Selbst parteiübergreifend lässt sich sagen: Manfred Weber ist ein guter Kandidat fürs Amt des EU-Kommissionspräsidenten - auch angesichts der noch zu erwartenden Gegenkandidaten“, betonte der Oberpfälzer Tobias Gotthardt, der Mitglied im Bundesvorstand der Partei ist und selbst große EU-Erfahrung hat. Er kenne und schätze Weber als besonnenen, klugen und überlegt handelnden Politiker. „Weber weiß, wie man ein besseres Europa buchstabiert. Genau das aber unterscheidet ihn vom Rest der CSU-Führungsriege.“

Ich bewerbe mich als Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei #EVP für die Europawahlen, um Präsident der Europäischen Kommission zu werden. Das habe ich heute in meiner EVP-Fraktion angekündigt. Ich möchte die Verbindung zwischen den Menschen und EU erneuern. #DeinEuropa 3/3 — Manfred Weber (@ManfredWeber) 5. September 2018

Abstimmung in Helsinki

Weber hat seine Wurzeln in Wildenberg im Landkreis Kelheim. Er ist Niederbayer mit Leib und Seele. Auf seinem möglichen Weg an die Spitze der EU-Kommission hat er jetzt allerdings noch eine Reihe von Hürden zu nehmen. Ob die EVP den 46-jährigen CSU-Vizechef offiziell zum Kandidaten kürt, entscheidet sie am 8. November bei einem EVP-Treffen in Helsinki. Es sind weitere Aspiranten im Rennen. Die Chancen auf das mächtige Amt des Kommissionspräsidenten hängen nicht zuletzt vom Ausgang der Europawahl ab. Seit Walter Hallstein, der den Posten von 1958 bis 1967 innehatte, war kein Deutscher mehr an der Spitze der mächtigen Brüsseler Behörde, die EU-Recht mitgestaltet und über die Einhaltung wacht.

Europa ist am Wendepunkt. Die #Europawahl2019 entscheidet über die Zukunft der EU. Es geht heute um die Selbstbehauptung Europas und die Verteidigung unserer Werte, weil wir von außen und innen angegriffen werden. Es geht um das Überleben unseres europäischen Lebensstils. 1/3 — Manfred Weber (@ManfredWeber) 5. September 2018

Weber hat nach dpa-Informationen für seinen Weg die Rückendeckung der Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel. Geschlossen Rückhalt gibt es in der CSU – ein entsprechendes Signal weiteres Signal wird bei der Parteivorstandssitzung am kommenden Montag in München erwartet. Ministerpräsident Markus Söder hatte sich bereits am Montag auf dem Gillamoos in Abensberg erklärt. „Ich wünsche sehr, dass die EVP Manfred Weber zum Spitzenkandidaten für Gesamteuropa macht“, sagte er. Ähnlich äußerte sich am Mittwoch auch der Oberpfälzer CSU-Chef und bayerische Finanzminister Albert Füracker. „Manfred Weber ist im höchsten Maß geeignet. Er hat große Erfahrung in Brüssel. Ich unterstütze seine Kandidatur ausdrücklich.“ Der Oberpfälzer JU-Vorsitzende Christian Doleschal sprach von einer „hervorragenden Entscheidung für Bayern und Europa. Manfred Weber versteht es wie kein zweiter Brücken zwischen den Menschen und Europa zu bauen. Er ist stolzer Bayer, gerne Deutscher und überzeugter Europäer und weiß um die großen Herausforderungen, die derzeit in Europa bestehen“.

Es gibt noch Hürden

Sollte Weber beim Kongress der Europäischen Volkspartei (EVP) im November in Helsinki zum Spitzenkandidaten der Konservativen gewählt werden, hätte er gute Chancen, Nachfolger von Jean-Claude Juncker als Präsident der EU-Kommission zu werden. Voraussetzung: Die Christdemokraten müssten dafür auch im nächsten EU-Parlament stärkste Fraktion werden. Der Spitzenkandidat müsste danach offiziell von den Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten nominiert und vom Europaparlament gewählt werden.

Weber ist seit 2004 im Europaparlament und seit 2014 Chef der EVP-Fraktion, zu der auch CDU und CSU gehören. In den vergangenen Wochen hatte er intensiv seine Chancen sondiert, die Partei als Spitzenkandidat in die Wahl zu führen. In der CSU hat der verheiratete Katholik aus Wildenberg eine klassische Parteikarriere gemacht. Von 2003 bis 2007 war er Chef der Jungen Union in Bayern, von 2008 bis 2016 niederbayerischer Bezirksvorsitzender – was in der CSU-Hierarchie ein wichtiges Amt ist. Von 2002 bis 2004 saß er im bayerischen Landtag, bevor er 2004 erstmals ins Europaparlament gewählt wurde. 2015 wurde er stellvertretender Parteichef.

„Es geht heute um die Selbstbehauptung Europas und die Verteidigung unserer Werte, weil wir von außen und innen angegriffen werden. Es geht um das Überleben unseres europäischen Lebensstils.“ Manfred Weber



Mit den EU-Kritikern in seiner Partei hat Weber wenig zu schaffen. Auf der Brüsseler Bühne beweist er sich als leidenschaftlicher Europäer, der Attacken gegen die EU persönlich nimmt. Der für 2019 angekündigte EU-Austritt Großbritanniens gehört dazu, aber auch die Feindseligkeit von US-Präsident Donald Trump gegen die einst so engen europäischen Verbündeten und der Aufschwung eurokritischer und nationalistischer Populisten in vielen Ländern Europas. (dpa/is)

