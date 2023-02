Weiden Mann (42) geht grundlos auf Mutter los und tritt Kinderwagen um

Mail an die Redaktion Der Mann trat den Kinderwagen der Frau um. −Symbolbild: dpa

Weiden i.d. OPf., Stadt.Ein 42-Jähriger ist am Montagnachmittag in einer Grünanlage in der Unteren Bauscherstraße in Weiden komplett ausgeflippt und hat eine Mutter attackiert. Er trat zudem den Kinderwagen der Frau um - und setzte sich dann seelenruhig auf eine Bank.

Laut Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 15.45 Uhr. Die Mutter war gerade mit ihren beiden Kleinkindern spazieren, als der 42-Jährige auf sie los ging, sie beleidigte und schubste. Anschließend trat er den Kinderwagen der Mutter um. In diesem war zu dem Zeitpunkt glücklicherweise kein Kind. Passanten riefen sofort die Polizei.







Als die Beamten eintrafen, saß der Mann einfach auf einer Parkbank - machte aber einen völlig verwirrten Eindruck. Er kam deshalb in eine psychiatrischen Einrichtung. Die 39-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt.

− els