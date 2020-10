Anzeige

Kriminalität Mann an S-Bahnhaltestelle in Würzburg niedergeschlagen An einer Straßenbahnhaltestelle in Würzburg ist ein Mann niedergeschlagen und schwer verletzt worden.

Mail an die Redaktion Ein Polizeifahrzeug steht mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Würzburg.Der 28-Jährige lag nach dem Vorfall am Boden und konnte nicht mehr allein aufstehen, wie es von der Polizei am Donnerstag hieß. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde der Mann am Samstagabend in einem Streit niedergeschlagen und zog sich beim Sturz die Kopfverletzung zu. Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.