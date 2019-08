Einsatz Mann attackiert und würgt seine Freundin Beziehungsstreit eskaliert in Weiden in der Oberpfalz: Nachbarn kamen der Frau zu Hilfe, die Polizei nahm ihren Partner fest.

Die Frau wurde leicht verletzt. (Symbolbild)

Weiden i. d. Opf.Aufmerksame Nachbarn wurden am vergangenen Samstagnachmittag auf die Hilferufe einer jungen Frau aufmerksam. Diese hatte Streit mit ihrem Partner. Die Nachbarschaft schritt ein und verständigte die Polizei. Gegen den Mann wurde Haftbefehl erlassen.

Das Paar hatte sich bereits in der Wohnung gestritten und setzte die Streitigkeiten auf dem Balkon in der Schweigerstraße weiter fort. Die 32-Jährige wurde auf dem Balkon von ihrem 30-jährigen Partner körperlich angegangen und schrie dabei um Hilfe. Der 30-Jährige würgte die Frau daraufhin am Hals.



Weiden: Frau lag reglos auf dem Boden

Ein Nachbar, der sich ebenfalls zu diesem Zeitpunkt auf seinem Balkon aufhielt und auf die Hilferufe aufmerksam wurde, handelte schnell. Zusammen mit weiteren Nachbarn klingelte er zunächst Sturm an der Wohnungstür des Paares. Der 30-Jährige öffnete und die Nachbarn konnten zu der bereits auf dem Balkon reglos liegenden Frau vordringen. Der hinzugerufene Rettungsdienst übernahm im weiteren Verlauf die medizinische Versorgung der Geschädigten.

Der Täter wurde durch die Polizei vor Ort festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Weiden ist Haftbefehl wegen eines versuchten Tötungsdeliktes erlassen worden. Der 30-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die geschädigte Frau ist bei der Auseinandersetzung - zumindest körperlich - nur leicht verletzt worden.