Notfälle Mann baumelt kopfüber in Klettersteig Kletterer haben in einem Steig im Berchtesgadener Land einen verunglückten Urlauber gerettet.

Mail an die Redaktion Ein Feuerwehrauto mit Martinshorn auf dem Dach. Foto: Sven Hoppe/dpa/Symbolbild

Schönau am Königssee.Der 31-Jährige aus Franken war nach Angaben des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) rund zwei Meter tief in sein Klettersteig-Set gestürzt und mit dem Rücken gegen einen Metallbügel geprallt. Danach baumelte er minutenlang kopfüber im Grünstein-Klettersteig bei Schönau am Königssee.

„Ohne die fremde Hilfe hätte sich der Mann sicher nicht aus seiner Lage befreien können“, sagte ein Sprecher des BRK-Kreisverbands am Mittwoch. Zusammen mit der Bergrettung brachten die Ersthelfer den Verletzten am Dienstag zu einem Rettungshubschrauber, der den Mann zu einem Krankenhaus flog.