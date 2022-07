Polizei Mann bedroht Hundebesitzerin nach Biss

Schäferhund beißt Chihuahua: Nachdem sein Hund von einem anderen Tier verletzt wurde, bedrohte ein 33-Jähriger im Münchner Hauptbahnhof eine 27-jährige Hundebesitzerin. Auch gegenüber den Beamten habe sich der Mann am Donnerstag aggressiv verhalten, so die Polizei am Freitag. Bei ihm wurden 1,7 Promille festgestellt.

dpa