Ansbach Mann bedroht Polizisten mit Messer: Festnahme

Ein Mann mit Blut an der Kleidung und einem Messer hat auf einer Bundesstraße in Mittelfranken Polizeibeamte bedroht. Bei der Festnahme des Mannes am Donnerstag in Ansbach sei einer der Beamten verletzt worden, teilten die Ermittler mit. Auch der 63-Jährige selbst erlitt bei der Festnahme Verletzungen. Er schlug demnach mit dem Kopf auf dem Boden auf und verlor einen Zahn. Er wurde später zwangsweise in einer Fachklinik untergebracht.

dpa