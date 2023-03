Oberpfalz Mann befördert aufgelöste Marihuana-Zuchtanlage mit Anhänger In einem Auto mit Anhänger hat ein 79-Jähriger in der Oberpfalz Reste einer Marihuana-Zuchtanlage transportiert. Ermittler hätten bei der Kontrolle des Fahrzeugs auf der Autobahn 93 nahe Windischeschenbach (Landkreis Neustadt a. d. Waldnaab) rund 1,9 Kilogramm Marihuana sowie Zubehör für die Anlage gefunden, teilte die Polizei am Montag mit.

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: David Inderlied/David Inderlied/dpa/Symbolbild

Windischeschenbach.Nach der Kontrolle am Freitag sitze der 79-jährige Fahrer inzwischen wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Untersuchungshaft.