Lehrberg Mann bei Fällarbeiten in Mittelfranken von Baum erschlagen

Ein 41-jähriger Mann ist bei Fällarbeiten im Landkreis Ansbach von einem Baum getroffen und tödlich verletzt worden. Er und ein weiterer 42-jähriger Mann waren am Samstag nahe Lehrberg in einem Waldstück unterwegs gewesen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 42-Jährige fällte einen Baum, der daraufhin auf den anderen Mann stürzte. Der Rettungsdienst brachte den lebensbedrohlich verletzten 41-Jährigen ins Krankenhaus. Dort starb er kurze Zeit später. Der genaue Unfallhergang blieb zunächst unklar.

dpa