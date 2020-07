Anzeige

Unfälle Mann bei Fahrradsturz schwer verletzt: 2 Promille Ein Betrunkener hat sich in Karlstadt (Landkreis Main-Spessart) bei einem Sturz mit dem Fahrrad schwer am Kopf verletzt.

Mail an die Redaktion Ein Fahrzeug des Rettungsdienstes. Foto: Nicolas Armer/dpa/Symbolbild

Karlstadt.Der Mann habe keinen Helm getragen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Er sei am Mittwochabend in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Ein Alkoholtest ergab demnach bei dem 44-Jährigen einen Wert von 2,08 Promille. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.