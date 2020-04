Unfälle Mann bei Irlbach tödlich verunglückt Im Landkreis Straubing-Bogen ereignete sich am Freitag ein folgenschwerer Unfall. Ein 49-Jähriger erlag seinen Verletzungen.

Mail an die Redaktion Ein 49 Jahre alter Autofahrer ist mit seinem Wagen bei Irlbach (Landkreis Straubing-Bogen) gegen mehrere Bäume gefahren und gestorben. Foto: dpa

Irlbach.Ein 49 Jahre alter Autofahrer ist mit seinem Wagen bei Irlbach (Landkreis Straubing-Bogen) gegen mehrere Bäume gefahren und gestorben. Er sei am Freitag auf der Kreisstraße SR 12 unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Abend mit. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er demnach in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Zusammenstoß des Autos mit mehreren Bäumen erlitt der Mann lebensgefährliche Verletzungen. Er kam ins Klinikum Straubing, starb dort jedoch kurz nach seiner Einlieferung an den Folgen seiner Verletzungen.

