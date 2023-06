Ingolstadt Mann bei Polizeieinsatz durch Schusswaffe tödlich verletzt

Ein 35-Jähriger ist bei einem Polizeieinsatz in Ingolstadt am Montag tödlich verletzt worden - nach einem Schusswaffengebrauch der Beamten. Das teilte die Polizei am Abend mit. Gegen 10.15 Uhr sei der Einsatzzentrale mitgeteilt worden, dass sich eine Person im Osten der Stadt in einer psychischen Ausnahmesituation befinden soll. Kräfte der Polizeiinspektion Ingolstadt hätten daraufhin südlich der Raffinerie einen Mann angetroffen.

dpa