Kriminalität Mann bei Streit in Flüchtlingsunterkunft mit Messer verletzt Weil er einen Mitbewohner in einer Flüchtlingsunterkunft im Kreis Schweinfurt mit einem Messer verletzt haben soll, wurde ein 40-Jähriger in Untersuchungshaft genommen.

Mail an die Redaktion Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Geldersheim.Der Mann soll am Dienstag mit einem 24 Jahre alten Bewohner der Unterkunft in Geldersheim aneinandergeraten sein, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Schweinfurt am Mittwoch mitteilten.

Dabei habe er dem jungen Mann mit einem Messer größere Schnittwunden zugefügt. Der 40-Jährige wurde bei dem Streit ebenfalls leicht verletzt. Beide wurden ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Ein Richter erließ wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung Haftbefehl gegen den 40-Jährigen.

© dpa-infocom, dpa:220202-99-947944/2