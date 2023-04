Nürnberg Mann bei Streit mit Messer angegriffen und schwer verletzt

Bei einem Streit in Nürnberg hat ein Mann seinen Kontrahenten mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde der 36-Jährige am Mittwoch mit Verletzungen an Hand und Oberkörper in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand laut einem Polizeisprecher nicht. Der 48 Jahre alte mutmaßliche Angreifer sollte demnach noch am Donnerstag, spätestens aber am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden.

dpa