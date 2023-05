Polizeieinsatz Mann bei Streit mit Messer verletzt: Drogen-Labor entdeckt

Bei einem Streit in einem Haus in Nürnberg ist ein 42-Jähriger von einer Frau schwer mit einem Messer verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag mitteilte, soll die 46-Jährige den Mann am Montag nach einem zunächst verbalen Streit im Bereich des Oberkörpers verletzt haben. Er kam in ein Krankenhaus. Die Hintergründe der Auseinandersetzung waren zunächst noch unklar.

dpa