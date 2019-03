Unfälle Mann bei Waldarbeiten tödlich verletzt Bei Forstarbeiten in einem Waldstück ist ein Mann tödlich verletzt worden.

Merken

Mail an die Redaktion Auf einem Polizeifahrzeug warnt eine Leuchtschrift vor einem Unfall. Foto: Stefan Puchner/Archiv

Eichenbühl.Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurde der 55-Jährige bereits am Freitagmorgen beim Fällen von einem Baum getroffen. Er sei zusammen mit einem Kollegen in einem Waldgebiet nahe Eichenbühl (Landkreis Miltenberg) gewesen, als der Unfall geschah. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg ermittelt zum genaueren Unfallhergang.