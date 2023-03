Amberg Mann beißt drei Polizisten

Ein Mann hat in der Oberpfalz drei Polizisten gebissen. Die Beamten erlitten leichte Verletzungen an den Händen, wie die Polizei mitteilte. Der Vorfall ereignete sich am Dienstagmorgen, als eine Streife zu einem offenbar alkoholisierten und vermeintlich hilflosen Mann in Amberg (Landkreis Amberg-Sulzbach) gerufen wurde. Bei dem Versuch zu fliehen, trat und schlug der Wohnungslose auf die Beamten ein und attackierte sie mit Bissen. Daraufhin nahm die Polizei den 42-Jährigen in Gewahrsam und leitete Ermittlungen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung ein.

dpa