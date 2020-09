Anzeige

Kriminalität Mann beschmiert Streifenwagen, macht Fotos und wird erwischt Die Polizei hat einen Mann erwischt, der seine Beschmierungen auf einem Streifenwagen fotografiert hat.

Mail an die Redaktion Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf der Straße. Foto: Carsten Rehder/dpa/Illustration

Schweinfurt.Der 32-Jährige schrieb mit Permanentmarker Beleidigungen auf eine Seite des Wagens und auf die Heckscheibe, wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag sagte. Weil der 32-Jährige zudem Betäubungsmittel bei sich hatte, durchsuchten die Beamten am Samstag den Angaben zufolge seine Wohnung. Den Mann erwartet eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Was der 32-Jährige auf das Auto schrieb, wollte die Polizei nicht sagen.