Landgericht Coburg Mann bis zur geistigen Behinderung verprügelt: Prozess

Zwei junge Männer müssen sich seit Mittwoch am Landgericht Coburg verantworten, weil sie einen Mann so schwer verprügelt haben, dass er eine geistige Behinderung davontrug. Ein 22 Jahre alter Student der Zahnmedizin und sein 20 Jahre alter Komplize hätten auf offener Straße ein Ehepaar angegriffen, dem 55 Jahre alten Mann mit der Faust ins Gesicht geschlagen und ihm - inzwischen auf dem Boden liegend - mit voller Wucht Fußtritte verpasst, heißt es in der Anklage der Staatsanwaltschaft.

dpa