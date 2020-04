Anzeige

Mann bleibt in Gully stecken

Landshut.Mit den Beinen voraus kletterte der der 54-Jährige am Freitag auf dem Bahnhofsvorplatz in Landshut in den Schacht und blieb auf Höhe der Oberschenkel hängen, wie die Polizei mitteilte. Passanten riefen die Polizei, mehrere Beamte befreiten den Mann aus seiner misslichen Lage. Verletzt wurde er nicht. Weil auch die Polizei dem Unglücksraben bei seinem eigentlichen Vorhaben nicht weiterhelfen konnte, rückte die Feuerwehr an. Diese fischte den Schlüssel wieder aus dem Schacht.