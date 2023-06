Ermittlungen Mann bringt geerbte Waffen zur Polizei: Strafverfahren

Gegen einen 40-Jährigen aus Amberg ist ein Strafverfahren eingeleitet worden, weil er Waffen aus seinem Erbe zur Polizei gefahren hat. Der Mann hatte die zwei Kleinkalibergewehre von seinem Vater geerbt und im Elternhaus gefunden, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Anschließend brachte er sie am Montag zu den Beamten in Sulzbach-Rosenberg (Landkreis Amberg-Sulzbach).

dpa