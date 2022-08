Neu-Ulm Mann dreht nach Ladendiebstahl durch und demoliert Gebäude

Ein 28-Jähriger ist in Neu-Ulm beim Stehlen erwischt worden und dann durchgedreht. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war er bei seiner Festnahme offenbar so wütend, dass er dem Ladendetektiv in die Arme biss. Später demolierte er mit Steinen die Fassade des Lebensmittelladens und richtete einen Schaden von mehr als 2500 Euro an.

dpa