München Mann droht Erblindung nach Angriff in Disco

Ein 30-Jähriger ist in einer Münchner Altstadt-Diskothek von einem Mann mit einem Glas attackiert und schwer im Gesicht verletzt worden. Die Ärzte befürchten, dass er sein Augenlicht verlieren wird, wie ein Sprecher der Polizei am Mittwoch sagte. Mehrere Medien hatten zuvor darüber berichtet. Der 41 Jahre alte Angreifer befindet sich in Untersuchungshaft.

dpa