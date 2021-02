Anzeige

Kriminalität Mann droht Pizzaboten mit dem Tod Weil ihm eine Essenslieferung angeblich zu lange Zeit dauerte, soll ein 25-Jähriger in Weiden ausgerastet sein.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Pizzabäcker holt eine Pizza aus dem Ofen. Foto: Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Weiden in der Oberpfalz.Die Polizei in Weiden hatte es am Wochenende mit einem kuriosen Fall zu tun. Ein 25-Jähriger, der bei einem Lieferdienst eine Pizza bestellt und darauf warten musste, wurde aggressiv. Als der 25 Jahre alte Fahrer die Pizza auslieferte, beleidigte ihn der Kunde und versuchte, ihn zu schlagen. Der Fahrer sei bei dem Gerangel am Samstagabend leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Zudem soll der Kunde dem Personal des mit dem Tod gedroht haben. Der Kunde den Betreiber des Lieferservices angerufen, beleidigt und gedroht, alle „tot machen“ zu wollen. Der Mann erhielt Anzeigen wegen Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung.

© dpa-infocom