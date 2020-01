Verkehr Mann durch fliegende Spanplatte auf A92 verletzt Bei einem Unfall auf der Autobahn 92 ist ein Mann durch eine fliegende Spanplatte am Kopf verletzt worden.

Mail an die Redaktion Ein Rettungswagen ist mit eingeschaltetem Blauchlicht im Einsatz. Foto: Boris Roessler/dpa/Archivbild

Essenbach.Ein Kleintransporter habe beim Auffahren auf die Autobahn bei Essenbach (Landkreis Landshut) am Mittwoch Teile seiner Ladung verloren, teilte die Polizei mit. Mehrere Spanplatten seien über die gesamte Straße geflogen und hätten auf der Gegenfahrbahn zwei Wagen beschädigt. Bei einem durchbrach eine Platte die Windschutzscheibe und verletzte den 53-Jährigen Fahrer am Kopf. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher habe am Seitenstreifen gehalten und einige verlorene Teile eingesammelt, sei dann aber weitergefahren, hieß es weiter. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 10 000 Euro.