Neustadt a.d. Waldnaab Mann durch Schüsse aus Schreckschusswaffe verletzt

Bei einem Streit im Landkreis Neustadt an der Waldnaab ist ein 37-Jähriger durch Schüsse aus einer Schreckschusswaffe verletzt worden. Ein 29-Jähriger habe am späten Pfingstsonntag in Vohenstrauß in unmittelbarer Nähe des Gesichts des Opfers mehrere Schüsse abgefeuert, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der 37-Jährige habe Verletzungen am Auge sowie am Trommelfell erlitten und sei ambulant im Krankenhaus behandelt worden. Ursache der Auseinandersetzung war den Beamten zufolge ein Streit um ein Kind.

dpa