Kriminalität Mann ergaunert verschwenderische Verlobung im Luxushotel Er buchte für mehrere Tage das beste Zimmer im Luxushotel und feierte eine romantische Verlobung mit seiner Freundin - und reiste am Ende ab, ohne die Rechnung von etwa 2200 Euro zu bezahlen.

Ein Streifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Neukirchen vorm Wald.Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, mietete sich vergangene Woche ein 21 Jahre alter Mann mit seiner Freundin in ein Luxushotel im niederbayerischen Neukirchen vorm Wald (Landkreis Passau) ein.

Demnach ließen die beiden bei der Auswahl der Extras kaum etwas aus, für die Verlobung ließ der Mann mit Rosenblättern die Frage aller Fragen auf den Fußboden legen. Nach fünf Tagen reiste das Pärchen am Samstag kommentarlos ab, eine Hotelmitarbeiterin erstattete Anzeige. „Da der Betrüger beim Hotel seine Echtpersonalien angegeben hatte, konnten wir ihn schnell ermitteln“, sagte ein Polizeisprecher. „Dabei wurde klar, dass der junge Mann bereits eine ganze Reihe anderer Betrugsdelikte begangen hat und schon mehrfach angezeigt wurde.“ Nun komme für den 21-Jährigen noch eine Anzeige wegen Einmietbetrugs obendrauf. „Auch wenn er momentan nach dem Jugendstrafgesetz behandelt wird, so droht ihm - wenn er so weiter macht - irgendwann eine Haftstrafe“, sagte der Beamte. Ob die Dame den Antrag angenommen hat, ist der Polizei nicht bekannt.