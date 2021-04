Anzeige

Kriminalität Mann erpresst: Ex-Prostituierte gefasst Vor Jahren soll eine damals 19-jährige Prostituierte einen Freier erpresst haben. Jetzt hat sie Kommissar Zufall geschnappt.

Mail an die Redaktion Eine ehemalige Prostituierte hat vor rund zehn Jahren einen Freier erpresst. Nun wurde sie durch Zufall festgenommen. Foto: Andreas Arnold/picture alliance/dpa

Lindau.Als junge Frau hatte sie 2011 in einem Etablissement in Duisburg gearbeitet, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dort soll sie von einem Kunden immer wieder hohe Summen Bargeld gefordert haben. Sie habe dem Geschädigten gedroht, seine Familie zu zerstören. Dieser wandte sich schließlich an die Polizei.

Geschnappt wurde die per Haftbefehl gesuchte Frau in der Nacht zum Montag bei einer Routinekontrolle der Bundespolizei auf der A96. Nach einer Überprüfung sitzt die mittlerweile 29-Jährige in Memmingen in Untersuchungshaft. (dpa)