Landkreis München Mann fährt mit kaputtem Auto und über zwei Promille auf A8

Ein Mann ist in Oberbayern mit über 2 Promille in seinem beschädigten Wagen auf der Autobahn 8 unterwegs gewesen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, prallte er am Dienstagabend bereits vor der Anschlussstelle Hofolding (Landkreis München) gegen ein Verkehrsschild. Als er dann auf die Autobahn fuhr, achtete er nicht auf andere Fahrzeuge und gefährdete einen Autofahrer.

dpa