Anzeige

Kriminalität Mann fährt mit rund zehn Kilo Marihuana im Gepäck ICE Bundespolizisten haben einen Mann mit rund zehn Kilogramm Marihuana im Gepäck aus einem ICE in Würzburg gezogen.

Merken

Mail an die Redaktion Bundespolizisten kontrollieren die Reisenden in einem ICE. Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Würzburg.Dem 23-Jährigen wird Drogenhandel vorgeworfen, er kam in Untersuchungshaft. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten die Beamten am vergangenen Donnerstag den Verdächtigen kontrolliert. Woher der Mann kam und wohin er wollte, sagte ein Polizeisprecher mit Verweis auf ermittlungstaktische Gründe nicht.

© dpa-infocom, dpa:210315-99-830454/2