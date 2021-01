Anzeige

Unfälle Mann fällt Baum und wird erschlagen Bei Waldarbeiten ist ein Mann in Oberbayern von einem Baum erschlagen worden.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht der Polizei leuchtet auf. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/ZB/archiv

Sankt Wolfgang.Der 41-Jährige habe alleine in einem Waldstück bei Sankt Wolfgang (Landkreis Erding) gearbeitet und sei offenbar beim Fällen eines Baumes zu Tode gekommen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Ein Spaziergänger fand den Verunglückten am Montag und verständigte die Polizei.