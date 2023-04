Unfall Mann fällt zwei Mal in Gleisbett: U-Bahn-Fahrerin stoppt

Ein 19-Jähriger ist in einem Münchener U-Bahnhof gleich zweimal ins Gleisbett gestürzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, konnte eine U-Bahn-Fahrerin am Sonntagmorgen in Obergiesing rechtzeitig eine Vollbremsung einleiten und so einen Zusammenstoß mit dem liegenden Mann verhindern.

dpa