Kriminalität Mann flieht vor Polizei auf Bahngleise Auf der Flucht vor der Polizei hat sich ein Mann auf Bahngleise im Münchner Hauptbahnhof gelegt.

Mail an die Redaktion Züge fahren am Münchner Hauptbahnhof ein und aus. Foto: Felix Hörhager/dpa/Archivbild

München.Der 25-Jährige habe in einer S-Bahn keinen Mund-Nasen-Schutz getragen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Nach Verständigung der Beamten habe es bei einem ersten Fluchtversuch auf dem Bahnsteig ein Gerangel mit dem Sicherheitsdienst gegeben. Weil die Beine des Mannes dabei über die Bahnsteigkante ragten, wurde am Dienstagnachmittag der Nothalt für einfahrende S-Bahnen aktiviert. Eine Bahn musste eine Schnellbremsung hinlegen. Danach floh der Mann auf die Gleise. Dort wurde er schließlich von der Polizei gefasst, verletzt wurde niemand.