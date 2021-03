Anzeige

Kriminalität Mann gesteht Tötung von Mutter seiner Kinder in Salzburg Mit mehreren Messerstichen soll ein junger Mann in Salzburg die Mutter der gemeinsamen kleinen Kinder getötet haben.

Mail an die Redaktion Ein Fahrzeug der Polizei ist mit Blaulicht im Einsatz. Foto: Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa

Salzburg.Die Polizei berichtete am Montag, dass der 26-jährige Verdächtige die Tat gestanden habe. Nach Angaben der Ermittler starb die von ihm getrennt lebende 22-jährigen Ehefrau in der Nacht auf Montag an Verletzungen am Hals und am Oberkörper.

Die Tat sei im Verlauf einer Auseinandersetzung in einer Wohnanlage geschehen. Danach habe der Mann das Kindermädchen der Familie kontaktiert, um in der Wohnung auf die schlafenden Kinder im Alter von sieben Monaten und drei Jahren aufzupassen, berichtete die Polizei in einer Mitteilung. Dann habe er die Polizei am Hauptbahnhof aufgesucht und sich gestellt.

Das Motiv blieb vorerst im Dunkeln. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler war die Tatwaffe ein Küchenmesser aus der Wohnung der Frau.

