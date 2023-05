Polizei Mann greift bei Tauffeier zwei Gäste mit Messer an: U-Haft

Bei einer Tauffeier in Oberfranken hat ein Mann zwei Gäste mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Vorausgegangen sei ein Streit bei der Familienfeier in einer Gaststätte in Hof, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit.

dpa