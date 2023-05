Kriminalität Mann greift Frau mit Messer an: Nachbarn überwältigen ihn

Nachbarn haben einen Mann im Allgäu überwältigt, der seine Frau zuvor mehrfach mit einem Küchenmesser angegriffen hatte. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hielten die Helfer den 48-Jährigen nach dem Vorfall am Sonntag in Marktoberdorf (Landkreis Ostallgäu) fest, bis die Polizei vor Ort war. Die leicht verletzte Frau sei nach ambulanter Behandlung im Krankenhaus noch am selben Tag wieder entlassen worden.

dpa