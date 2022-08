Donau-Ries Mann greift in Maschine: Zwei Finger teilweise abgetrennt

Bei einem Arbeitsunfall in einem schwäbischen Schotterwerk hat sich ein Arbeiter schwer an der Hand verletzt. Zwei Finger wurden zum Teil abgerissen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der 43-Jährige wollte demnach in dem Betrieb in Mönchsdeggingen (Landkreis Donau-Ries) die Spannung eines Keilriemens an einem Förderband überprüfen und griff dabei an den Keilriemen mit der linken Hand - zeitgleich setzte sich die Maschine aber in Bewegung. Der Mann wurde nach dem Vorfall am Dienstagmorgen mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

dpa