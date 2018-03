Kriminalität

Mann greift Passanten mit Messer an: Verfolgungsjagd

Bewaffnet mit einem Messer hat ein Mann in der Nacht auf Freitag wahllos Passanten bedroht und zwei Menschen verletzt. Der Angreifer in Neumarkt-Sankt Veit (Landkreis Mühldorf am Inn) war offensichtlich psychisch krank, wie die Polizei mitteilte. Er flüchtete vor der alarmierten Polizei und ließ sich auch durch den Einsatz von Pfefferspray nicht aufhalten. Die Beamten verfolgten den 39-jährigen Deutschen zu Fuß und mit einem Hubschrauber. Um die Polizei abzuhängen, sprang er in einen Fluss. Nachdem er ihn durchschwommen hatte, konnten ihn Polizisten entwaffnen und überwältigen. Anschließend sei er zur psychiatrischen Begutachtung in ein Krankenhaus gebracht worden.